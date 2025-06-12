Челябинская группа «Бабочки» выступит на фестивале VK Fest (0+), который пройдет уже в предстоящую субботу, 14 июня. На фестиваль их пригласили в качестве почетных гостей. А все благодаря поклонникам коллектива, сообщили организаторы.
В социальных сетях участницы группы рассказали своим подписчикам, что они очень расстроены тем, что их не пригласили на VK Fest. А им уж очень хотелось бы спеть с Ольгой Бузовой и Бастой. Поклонники группы сразу же начали действовать: они распространили видео и оставили на страницах фестиваля сотни комментариев с просьбой исполнить мечту музыкантов.
«Увидев видео, записанное талантливыми челябинскими бабушками, мы пригласили их на фестиваль в качестве почетных гостей»,— рассказали организаторы.
Участницы коллектива поблагодарили и своих поклонников, и организаторов фестиваля и уже вовсю готовятся к выступлению.
Напомним, на VK Fest в Челябинске выступят Баста, Юлия Савичева, Ольга Бузова и другие звезды. Фестиваль завершится ближе к ночи, зрителей развезут по домам на общественном транспорте. Кстати, движение в центре города перекроют почти на весь день.