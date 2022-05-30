Челябинские айтишники вошли в топ‑10 премии в области цифровых технологий

Финалистом CIPR DIGITAL в двух номинациях стала компания «Аспро»

Челябинская IT-компания «Аспро» стала финалистом премии CIPR DIGITAL. Конкурс отбирал лучшие проекты по всей России и проходил в несколько этапов. Южноуральские айтишники вошли в топ-10 в двух номинациях. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Облачная система для управления проектами и финансами Аспро.Cloud вошла в номинацию „Лидер цифровой трансформации“, а платформа для управления проектами по гибкой методологии Аспро.Agile — в „Открытую номинацию“», — отметили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Награждение победителей пройдет в Нижнем Новгороде 1 июня в 18:30.

CIPR DIGITAL — независимая деловая премия в области цифровых технологий. Она нацелена на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики.