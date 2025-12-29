Челябинские автомобилисты готовятся к вечернему часу пик 29 декабря

Степень пробок днем была 7 баллов

Вечером 29 декабря Челябинск ожидает значительная загруженность на дорогах. По данным онлайн-сервисов, утренние пробки сегодня достигли 9 баллов, к полудню ситуация немного разрядилась до 7 баллов. Сейчас автомобилисты с тревогой следят за картами пробок в интернете, планируя, как быстрее добраться до дома в предпоследний рабочий день перед длинными выходными.

Традиционно вторая половина декабря — период наиболее интенсивного движения в городе. Как пояснили в Госавтоинспекции, это связано с активностью жителей, которые завершают покупки подарков, готовятся к праздникам и отправляются на встречи с друзьями и родственниками.

«Основная транспортная нагрузка приходится на центральную часть города, где расположены главные торговые центры и развлекательные заведения. Особенно напряженными остаются проспект Ленина, улицы Кирова, Труда, а также площадь Революции», — отмечают в ведомстве.

В число нагруженных улиц вполне можно включить Свердловский проспект и проспект Победы. Дороги на картах «краснеют» не только в центре, но и в других районах, например на Северо-Западе.

Водителям настоятельно рекомендуют заранее планировать маршруты, по возможности выбирать альтернативные пути объезда или воспользоваться общественным транспортом. Такси в данном случае, сами понимаете, не самый быстрый вариант. Да и ценники в такой ситуации взлетают вдвое.

Вернуться к привычной интенсивности движения город сможет только после новогодних праздников — ориентировочно в первые рабочие дни января.