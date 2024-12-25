Челябинские автолюбители выстроили новогоднюю елку из 200 машин

Флешмоб «Автоелка 2025» объединил сразу несколько автоклубов города

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Седаны и фургоны, легковушки и джипы, отечественные и иномарки — более 200 машин выстроились в гигантскую елку в ходе предновогоднего флешмоба, который объединил сразу несколько автоклубов города.

«Автоелка 2025» состояла из нескольких блоков, которые формировали «крону» и «вершину» импровизированного дерева. Задачей участников было четко занять свое место для создания нужного эффекта.

Дистанция между машинами внутри блоков составляла не более 2 метров, между блоками расстояние было 5 метров. Все машины нужно было остановить лобовым стеклом в сторону «звезды», состоящей из пяти автомобилей, — чтобы всем было видно салют, которым завершилась акция.