Челябинские автоинспекторы отмечают профессиональный праздник

Главная цель работы сотрудников ГАИ — безопасность водителей и пешеходов

Сегодня, 3 июля, в России отмечается День Госавтоинспекции. Праздник был установлен в 2009 году, а дата 3 июля была выбрана потому, что в этот день в 1936 году была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. Вот уже на протяжении почти ста лет автоинспекторы обеспечивают порядок на дорогах, помогают предотвращать ДТП и повышать культуру вождения, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Служба в ГАИ требует высокой компетентности, самоотдачи, умения в самой сложной обстановке действовать оперативно и грамотно»,— подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер добавил, что дорожно-транспортная инфраструктура Челябинской области по праву считается не только одной из самых крупных, но и самых развитых в стране. И общая задача автоинспекторов и правительства региона — сделать все, чтобы южноуральцы и гости чувствовали себя в пути уверенно и спокойно.

Глава региона поблагодарил работников и ветеранов Госавтоинспекции за профессионализм и пожелал им дальнейших успехов.

Интересно, что следить за соблюдением правил движения впервые начали в Санкт-Петербурге — соответствующие полицейские органы были созданы указом Петра I в 1719 году. Почти сто лет спустя появилась транспортная полиция, сотрудники которой обеспечивали безопасность движения на дорогах и реках.