Мы попробовали разобраться, почему случаются сбои и можно ли с этим бороться.
К КОМУ ПРЕТЕНЗИЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО
Работу муниципальных маршрутов в Челябинске контролирует учреждение «Организатор перевозок Челябинской области». Чиновники признают: ситуация на дорогах далека от идеала.
«Чаще всего график движения нарушают автобусы. Претензий к троллейбусам и трамваям практически нет. За нарушения графика городских перевозчиков сегодня штрафуют. Размер штрафа зависит от разных причин: например, от количества и частоты нарушений за месяц», — рассказал ИА «Первое областное» заместитель начальника отдела транспортного обслуживания ОГКУ «Служба организации перевозок Челябинской области» Евгений Талыпов.
За соблюдением расписания сейчас следят диспетчеры предприятий-перевозчиков. Иногда к проверкам подключается Служба организации перевозок. Но в будущем государственный контроль станет жестче.
«По контрактам на перевозку, которые будут заключены после 1 декабря 2022 года, мы начнем проверять время отправления каждого муниципального рейса, кроме маршруток», — пояснил Евгений Талыпов.
Чиновники понимают, что сбои не всегда происходят по вине перевозчика. Иногда расписание нарушается из-за дорожных условий, например, ДТП или заторов. Поэтому Челябинску очень нужны выделенные полосы для общественного транспорта. Администрация города начала обустраивать такие полосы на Комсомольском проспекте и на улице Труда. Чтобы повысить скорость движения и свести к минимуму внештатные ситуации, проводится капитальный ремонт трамвайных путей.
КАК СЛЕДИТЬ ЗА МАРШРУТАМИ
График движения муниципальных маршрутов опубликован на сайте «Расписания городского транспорта — Челябинск». Сюда стекается информация обо всех видах транспорта в городе.
За реальным движением транспорта можно следить в онлайн-сервисах «Яндекс Карты» и «Дубль Гис». Они передают информацию с датчиков ГЛОНАСС от машин, которые реально вышли на линию.
Если у нужного вам маршрута большие интервалы движения и ждать машину на остановке не хочется, можно уточнить время прибытия на остановку через диспетчера.
Колл-центр городского отдела транспорта доступен по телефону: 240-05-55. Также можно звонить по телефонам: 778-62-80 и 217-62-34.
САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ — ПАРКОВЫЙ И ЧУРИЛОВО
График движения не единственная проблема Челябинска. Читатели ИА «Первое областное» жалуются, что кое-где транспорта вообще нет либо его катастрофически не хватает.
«Пришлось купить машину, потому что в Чурилово не уехать в обед после школы и вечером после тренировок ребенка», — замечает челябинка Наталья Воронина.
Жители этого микрорайона также просят пустить из Чурилово транспорт до детской поликлиники на улице Горького. Возить детей ко врачу с пересадками неудобно.
«Вечером после 19:00 все трамваи едут в депо. После 21:00 из центра вообще не уехать на ЧТЗ до Бажова или хотя бы до Героев Танкограда», — пишет Лариса Власова.
От гостиницы «Виктории» просят пустить автобус до областной больницы...
«Больше всего обращений о работе транспорта мы получаем из микрорайонов Чурилово и Парковый. Стараемся изменить ситуацию. Еще в прошлом году в Чурилово было невозможно уехать после восьми вечера, а интервал движения автобусов доходил до часу. В этом году мы добавили рейсы в Чурилово и сократили интервалы движения до 10 минут в часы пик и до 15-20 минут в вечернее время, сейчас автобусы заканчивают ходить позже», — рассказал Евгений Талыпов.
В целом по городу общественный транспорт ходит с трех-четырех часов утра до часу ночи, а в аэропорт автобусы ездят и по ночам.
Ближайшая задача чиновников — сократить интервал движения городского транспорта с 19:00 до 22:00, чтобы на улице стало меньше машин, идущих в парк и депо, а челябинцам не пришлось подолгу ждать автобусы, троллейбусы и трамваи вечерами.
По словам Талыпова, перевозчики сами в этом заинтересованы: они стараются индексировать зарплату водителей и улучшать условия труда, чтобы привлечь новые кадры.
Жалобы на работу общественного транспорта можно направлять в мэрию или напрямую в Службу организации перевозок.
Проездной на общественный транспорт в Челябинске дает сбой при неправильном пополнении карты. В мэрии объяснили, как исправить ошибку.
Кстати, челябинские студенты могут ездить в общественном транспорте за 12,5 рубля.
Также ранее мы рассказывали о том, как оформить школьную транспортную карту. Она бывает двух видов: одна дает право на проезд за 12,5 рубля, а вторая — бесплатно.
О разных способах сэкономить на проезде для взрослых мы писали в отдельном материале.