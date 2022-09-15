Челябинские автобусы заставят ходить четко по расписанию

Пока машины нарушают график и не всегда выходят на линию

Жители Челябинска жалуются, что автобусы и другой общественный транспорт не соблюдают график движения. То же самое подтверждает опрос ИА «Первое областное» в социальных сетях: более половины участников заявили, что сталкивались с нарушением графика, и более 10% обратили внимание на плохую доступность городских маршрутов.Мы попробовали разобраться, почему случаются сбои и можно ли с этим бороться.

Работу муниципальных маршрутов в Челябинске контролирует учреждение «Организатор перевозок Челябинской области». Чиновники признают: ситуация на дорогах далека от идеала.

«Чаще всего график движения нарушают автобусы. Претензий к троллейбусам и трамваям практически нет. За нарушения графика городских перевозчиков сегодня штрафуют. Размер штрафа зависит от разных причин: например, от количества и частоты нарушений за месяц»,

— рассказал ИА «Первое областное» заместитель начальника отдела транспортного обслуживания ОГКУ «Служба организации перевозок Челябинской области» Евгений Талыпов.

За соблюдением расписания сейчас следят диспетчеры предприятий-перевозчиков. Иногда к проверкам подключается Служба организации перевозок. Но в будущем государственный контроль станет жестче.

«По контрактам на перевозку, которые будут заключены после 1 декабря 2022 года, мы начнем проверять время отправления каждого муниципального рейса, кроме маршруток»,

— пояснил Евгений Талыпов.

Чиновники понимают, что сбои не всегда происходят по вине перевозчика. Иногда расписание нарушается из-за дорожных условий, например, ДТП или заторов. Поэтому Челябинску очень нужны выделенные полосы для общественного транспорта. Администрация города начала обустраивать такие полосы на Комсомольском проспекте и на улице Труда. Чтобы повысить скорость движения и свести к минимуму внештатные ситуации, проводится капитальный ремонт трамвайных путей.

График движения муниципальных маршрутов опубликован на сайте «Расписания городского транспорта — Челябинск» . Сюда стекается информация обо всех видах транспорта в городе.

За реальным движением транспорта можно следить в онлайн-сервисах «Яндекс Карты» и «Дубль Гис». Они передают информацию с датчиков ГЛОНАСС от машин, которые реально вышли на линию.

Если у нужного вам маршрута большие интервалы движения и ждать машину на остановке не хочется, можно уточнить время прибытия на остановку через диспетчера.

Колл-центр городского отдела транспорта доступен по телефону: 240-05-55. Также можно звонить по телефонам: 778-62-80 и 217-62-34.

График движения не единственная проблема Челябинска. Читатели ИА «Первое областное» жалуются, что кое-где транспорта вообще нет либо его катастрофически не хватает.

«Пришлось купить машину, потому что в Чурилово не уехать в обед после школы и вечером после тренировок ребенка»,

— замечает челябинка Наталья Воронина.

Жители этого микрорайона также просят пустить из Чурилово транспорт до детской поликлиники на улице Горького. Возить детей ко врачу с пересадками неудобно.

«Вечером после 19:00 все трамваи едут в депо. После 21:00 из центра вообще не уехать на ЧТЗ до Бажова или хотя бы до Героев Танкограда»,

— пишет Лариса Власова.

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«Больше всего обращений о работе транспорта мы получаем из микрорайонов Чурилово и Парковый. Стараемся изменить ситуацию. Еще в прошлом году в Чурилово было невозможно уехать после восьми вечера, а интервал движения автобусов доходил до часу. В этом году мы добавили рейсы в Чурилово и сократили интервалы движения до 10 минут в часы пик и до 15-20 минут в вечернее время, сейчас автобусы заканчивают ходить позже»,

— рассказал Евгений Талыпов.

В целом по городу общественный транспорт ходит с трех-четырех часов утра до часу ночи, а в аэропорт автобусы ездят и по ночам.

Ближайшая задача чиновников — сократить интервал движения городского транспорта с 19:00 до 22:00, чтобы на улице стало меньше машин, идущих в парк и депо, а челябинцам не пришлось подолгу ждать автобусы, троллейбусы и трамваи вечерами.

По словам Талыпова, перевозчики сами в этом заинтересованы: они стараются индексировать зарплату водителей и улучшать условия труда, чтобы привлечь новые кадры.