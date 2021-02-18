Челябинские автобусы оборудуют рециркуляторами воздуха

Один уже запустили в тестовом режиме в новом экологичном автобусе на маршруте № 64

Опасность заразиться коронавирусом в общественных местах до сих пор остается достаточно высокой. Именно поэтому режим повышенной готовности до сих пор требует обязательного ношения масок в общественном транспорте, магазинах и других местах массового скопления людей. В Челябинске пошли дальше — начали оснащать автобусы рециркуляторами воздуха. Один из них уже установили и тестируют на маршруте № 64.

«Это еще больше обезопасит нас в период не только пандемии, но и в будущем — от того же гриппа и ОРВИ, чтобы жителям было безопасно ездить в общественном транспорте», — рассказывает начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев.

Пока это единственный автобус, в котором установили обеззараживатель, но уже есть договор, по которому мэрия планирует закупить еще 100 рециркуляторов. Их установят в 50 новых низкопольных экологичных автобусах, а также в 50 единицах электротранспорта.

Установка подключается к бортовой системе питания и представляет собой вытяжку, которая прогоняет воздух через кварцевую лампу.

«Воздух, который прошел кварцевание, выходит в салон чистым, без микробов. Но это не значит, что можно отказаться от маски. Мы говорим о том, что это дополнительная мера профилактики. Маска есть маска, в общественном транспорте пассажир должен ее надевать», — дополняет Максим Кичеев.

Не отменяет это и регулярной дезинфекции салона автобуса. Перед выходом на маршрут его тщательно моют, а затем проводят плановые уборки каждые 2 часа.