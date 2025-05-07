Челябинские артисты получат возможность учиться у мастеров театра Вахтангова

Челябинская область и Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова расширяют сотрудничество

В Челябинске завершается театральный фестиваль с участием Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Визит столичной труппы, представившей четыре спектакля с 3 по 7 мая, стал не только ярким культурным событием, но и послужил толчком к расширению сотрудничества между Челябинской областью и легендарным московским театром.

Губернатор Алексей Текслер и директор театра Кирилл Крок обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщает пресс-служба губернатора. Кирилл Крок высоко оценил организацию гастролей и предложил расширить сотрудничество, включив в программу творческие встречи и мастер-классы для челябинских артистов, особенно студентов театральных вузов. Он также предложил возможность бесплатной практики в Вахтанговском театре для сотрудников художественно-постановочной части и актеров челябинских театров.

Алексей Текслер поддержал инициативу, подчеркнув важность обмена опытом для развития театрального искусства в регионе.

«В Челябинской области действительно очень любят Сергея Маковецкого, Марию Аронову, труппа театра совершенно замечательная. Спасибо большое за предложение. Это хороший обмен опытом. У нас 16 театров в регионе, всем нашим театрам помогаем», — сказал глава региона.

Кроме того, Кирилл Крок выразил восхищение реконструкцией здания театра драмы имени Наума Орлова, сохранившей архитектурный стиль и обеспечившей современную функциональность.

Стороны договорились о разработке программы будущих совместных проектов. Взаимодействие с театром Вахтангова, известным своей новаторской работой и богатой историей, должно дать мощный импульс развитию театральной жизни Челябинской области. После встречи губернатор посетил спектакль «Мадемуазель Нитуш», поставленный труппой Вахтанговского театра.