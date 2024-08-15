Челябинские археологи раскрыли тайны зольников бронзового века

Ученые ЧелГУ поделились предварительными итогами своих исследований

Археологи Челябинского государственного университета поделились предварительными итогами исследований, в которых установили различия в использовании зольников при поселениях бронзового века в Южном Зауралье. Они уверяют, что на разных территориях эти зольники использовались людьми в различных целях, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

Уже много десятилетий археологи спорят, чем являлись так называемые зольники (это наполненные артефактами скопления белого или серого пылевидного грунта, напоминающего золу или пепел) — местами проведения ритуалов, свалками бытового мусора, местами складирования навоза, сена или дров.

«Обычно зольники располагаются при поселениях и могут локализоваться как отдельно за поселением, так и в его различных частях — старых жилищах, отдельных ямах, между жилищами. Проведенные анализы, показали, что, в различные периоды зольники могли использоваться для разных целей», — объясняет директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.





Итоги междисциплинарных исследований образцов почвы выявили существенную разницу между зольником укрепленного поселения Степное, а также зольниками неукрепленных поселений Стрелецкое-1 и Черноречье-2. Так, ученые выяснили, что на поселении Стрелецкое-1 в одних горизонтах доминируют растительные биомаркеры (но без признаков содержания навоза), в других к ним примешиваются животные (кератин, холестерин). Общий анализ ситуации показал, что, скорее всего, территории зольников являлись производственными площадками и «золистый» слой являлся результатом производственных и хозяйственных процессов.

Ученые отмечают, что на Степном иной состав костного материала и артефактов. Здесь выявлены следы металлургии и косторезного ремесла. Косторезы Степного, работавшие на зольнике, занимались в основном обработкой рога лося, из которого создавались статусные вещи, такие как псалии, кибити для луков, изделия со сложной и художественной резьбой. Для обработки рога и плавки металла не требуется много воды.

Установление роли трех зольников как производственных площадок и мест хранения сена отчасти позволили разрешить загадку их происхождения и отвергнуть их роль «свалок». Тем не менее, как места проведения ритуалов зольники также использовались. Примером тому служат находки двух погребений бронзового века на зольнике Степного в 2023 г.



Еще одно, практически сенсационное, предположение сделано при исследовании верхних слоёв зольника Стрелецкого-1. Здесь обнаружены следы культурных злаков — вероятно, первые признаки земледелия!



Исследования под руководством директора учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елены Куприяновой выполняются по гранту РНФ «Изучение последствий скотоводства около поселений синташтинско-аркаимского типа в Южном Зауралье: междисциплинарные исследования». Участники научного коллектива гранта: почвоведы Наталья Рябогина и Элеонора Трубицина (СО РАН, Тюмень), биолог Марина Соломонова (Алтайский государственный университет). Кроме того, к археологам и студентам историко-филологического факультета ЧелГУ на раскопках Степного присоединились школьники из археологического кружка «Формика».