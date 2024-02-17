Челябинские археологи нашли вакцины 130-летней давности

В пузырьках может быть вакцина от бешенства

Археологи Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), проводя раскопки погребов бывшей усадьбы горного инженера Василия Гилева в Екатеринбурге, обнаружили две ампулы с жидкостью серо-желтого цвета. На данный момент известно, что это вакцины, изготовленные Императорским институтом экспериментальной медицины. Содержимое пузырьков пока не изучено, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

«Пузырькам более 130 лет. К ампулам явно прилагалась этикетка, которая не сохранилась. При этом можно разглядеть изображение двуглавого орла и маркировку института — аббревиатуру ИИЭМ»,— рассказали в ведомстве.

Чем именно наполнены пузырьки — пока неясно. Возможно, это вакцина от бешенства, производство которой было налажено в те годы.