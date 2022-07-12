Десятки артефактов нашли археологи Челябинска на раскопках стоянки эпохи энеолита

Самая масштабная экспедиция проходит в Карталинском районе

«Энеолитические стоянки — относительная редкость для нашего региона. Археологи ЧелГУ исследовали их раньше только разведочным способом, для специалистов университета это первые раскопки подобного памятника и первая масштабная энеолитическая коллекция, которая будет передана в музей вуза. Каждый день на раскопках находятся десятки артефактов — каменные орудия, керамика, свидетельства древней каменной индустрии. Одна из самых интересных находок — кости мелкого копытного со следами надрезов каменными орудиями»,

— рассказала директор Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Елена Куприянова.

«Возможно, в дальнейшем будут обнаружены и объекты эпохи бронзы»,

— добавила Елена Куприянова.