В Челябинской области проходит масштабная по количеству участников и объему исследуемой площади со времен раскопок Аркаима археологическая экспедиция. Ежедневно на стоянке эпохи энеолита студенты ЧелГУ и волонтеры из разных городов России находят десятки артефактов. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в пресс-службе вуза.
«Энеолитические стоянки — относительная редкость для нашего региона. Археологи ЧелГУ исследовали их раньше только разведочным способом, для специалистов университета это первые раскопки подобного памятника и первая масштабная энеолитическая коллекция, которая будет передана в музей вуза. Каждый день на раскопках находятся десятки артефактов — каменные орудия, керамика, свидетельства древней каменной индустрии. Одна из самых интересных находок — кости мелкого копытного со следами надрезов каменными орудиями», — рассказала директор Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Елена Куприянова.
Пока неразрешенной загадкой для археологов остаются находки нескольких фрагментов керамики позднего бронзового века, отдаленного от энеолита более чем на тысячу лет.
«Возможно, в дальнейшем будут обнаружены и объекты эпохи бронзы», — добавила Елена Куприянова.
Кроме изучения методики раскопок студенты наблюдают и изучают работу с различным современным оборудованием — нивелирами, тахеометром, квадрокоптером. Принимают участие в мастер-классах по изготовлению древнейших видов орудий — отщепов и скребков из кремня.
Экспедиция продолжит работу до конца июля.
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