Челябинские археологи хотят узнать, чем болели жители Аркаима

Провести необходимые исследования поможет федеральный грант

Ученые Челябинского госуниверситета получили грант Российского научного фонда на двухгодичный научный проект по изучению скотоводства в Стране городов — комплексе древних поселений на юге Челябинской области, в число которых входит Аркаим. Средства гранта позволят впервые провести исследования, которые расскажут, чем древние южноуральцы кормили скот, а также чем болели они сами и их домашние животные. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Предметом изучения станут так называемые зольники — участки за пределами жилой зоны людей бронзового века, названные так за своеобразный оттенок почвы. Археологам известно, что почвенные слои зольников сохранили специфичные признаки хозяйственной деятельности древних скотоводов. Однако ранее узнать состав зольников не удавалось.

Для проведения необходимых исследований челябинские ученые планируют привлечь коллег из Новосибирска и Москвы. Исследователи рассчитывают узнать, какие травы росли в степях Южного Урала до и после появления первых скотоводов, чем кормили скот в бронзовом веке, как со временем изменились почвы. Состав яиц кишечных паразитов в отложениях зольников станет важным источником данных о санитарном состоянии и здоровье домашних животных в хозяйстве древних скотоводов.

«Мы несколько лет изучали зольники при поселениях бронзового века, но в основном археологическими методами. Полноценных исследований всеми доступными методами естественных наук до сих пор не проводилось, а это в современной науке просто кладезь информации. Можно узнать не только датировки, состав зольников, но и почерпнуть массу сведений о древнем сельском хозяйстве, болезнях людей и животных», — отметила директор Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ.

Реализация проекта начнется этим летом с раскопок у поселения Степного в Пластовском районе.