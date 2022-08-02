Челябинские антимонопольщики проверят рекламу циркового представления

В достоверности заявленной информации усомнился житель областного центра

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области проверит рекламу цирка на достоверность предоставленной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявление о возможном обмане со стороны рекламодателей поступило от жителя Челябинска. По его словам, в рекламе сообщается о том, что посетителей цирка ждут шоу персидских леопардов и более 60 дрессированных животных. Однако в этой информации он усомнился.

«Челябинское УФАС России рассмотрит дело по рекламе циркового представления, в рамках которого изучит достоверность заявленной в рекламе информации. Дело возбуждено в отношении двух рекламодателей: ООО „Цифровые сервисы“ и ООО „Цирк Золотой Дракон“»,— сообщили в ведомстве.

Заседание комиссии назначено на 4 августа.