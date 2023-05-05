Челябинские акушерки рассказали о призвании помогать появлению на свет детей

5 мая они отмечают свой профессиональный праздник

«Руки, дающие жизнь» — так говорят про акушеров, чей профессиональный долг — помогать детям появиться на свет. Сегодня, 5 мая, акушеры отмечают свой праздник. В челябинской Клинике ЮУГМУ специалисты родильного отделения рассказали, как пришли в профессию.





26-летняя Евгения Кравченко — самая молодая акушерка отделения. О своей будущей профессии она знала уже с восьмого класса. В медицинском колледже между «сестринским делом» и «акушерством» выбрала последнюю специальность. Теперь Евгения не представляет своей жизни без любимой работы.

«Наставники все самые понимающие, нет никакого давления, все с открытым сердцем обучают», — говорит она.

Ее коллега Эльвира Минаева решила стать акушеркой еще в пятом классе, когда случайно увидела роды по телевизору:

«Женщина кричала, стонала, ее было очень жалко. Рядом с ней стояла женщина в белом накрахмаленном колпаке, успокаивала ее, говорила, что нужно делать. Потом мама мне объяснила, что это акушерка — медик, помогающий женщинам в родах. Именно тогда я решила, что буду акушеркой».

В 1998 году Эльвира окончила медицинское училище и сразу стала работать по специальности. За эти годы она накопила знания и опыт. Но главное для нее — верность призванию и трепетное отношение к жизни маленьких пациентов.

Лилия Закирова в профессии с 2003 года. Первые роды она приняла, будучи студенткой второго курса медколледжа. А ее пациенткой была близкая подруга. Волнительные роды прошли благополучно, родилась здоровая девочка. В прошлом году ей уже исполнилось 20 лет.

«В акушерстве случайных людей не бывает. Мы все здесь по призванию. Наша работа — это наша жизнь, здесь мы получаем колоссальную энергетику. Я очень горжусь своей профессией», — признается Лилия.

В родильном доме Клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета работают 36 акушерок. Благодаря им здесь ежегодно появляется на свет около 3 тысяч детей.

«У нас очень дружный, слаженный коллектив. Наши акушерки — хорошие наставники, делятся своими знаниями и навыками с молодыми специалистами», — пояснила старшая акушерка родового отделения Ирина Васильева.