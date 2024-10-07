Челябинские активисты «Волонтерской роты» поздравили президента

Флешмоб организовали возле памятника Игорю Курчатову

Челябинские активисты «Волонтерской роты Боевого братства» поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. Подобные флешмобы общественники организовали сегодня, 7 октября, во всех крупных городах страны.

В Челябинске, по задумке организаторов, на огромном плакате разместили надпись «С Днем рождения, первый!».

«Уважаемый Владимир Владимирович, вы неуклонно ведете нашу страну вперед, несмотря на все сложности и вызовы. Желаем вам оставаться таким же решительным и сильным!» — обратились волонтеры к президенту.

Поздравления главе государства передали также ветераны СВО из Челябинской области.