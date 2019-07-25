Челябинские активисты проверили городские маршрутки

Инициатором рейда стал Сергей Смышляев, член партии «Родина».

Вчера, 24 июля, челябинские активисты из партии «Родина» решили устроить проверку городского общественного транспорта. Первыми под раздачу попали маршрутки. Выбор на них пал не случайно: согласно статистике, за прошлый год около 70 процентов всех зафиксированных ДТП проходили с участием маршрутных такси.

На остановке у торгового комплекса «Изумруд» активисты зашли в один из микроавтобусов, следующих по маршруту 53. Там они оценили расположение сидений в салоне микроавтобуса, наличие поручней, а также пообщались с пассажирами и водителем.

Помимо частых жалоб о ненадлежащем внешнем виде, одной из причин проведения рейда стало видео, которое не так давно появилось в сети. На кадрах видно, как в одном из «ПАЗиков» пассажиры прямо из салона машины могли наблюдать вращение карданного вала во время движения. В такси попросту отсутствовала часть пола. Также зачастую машины Павловского автомобильного завода могут сломаться прямо в рейсе. И это несмотря на то, что технический осмотр, по словам водителей, проводится каждые полгода.

«Пока нарушения мы взяли на карандаш. На следующей неделе состоится второй рейд, но уже с участием сотрудников ГИБДД. Они будут наблюдать за поведением водителей и за качеством их вождения», — заявил Сергей Смышляев, член партии «Родина».

К слову, уже скоро на улицы Челябинска должны выйти новенькие автобусы, которые заменят часть маршрутных такси. Городская мэрия объявила проведение четырёх аукционов на закупку 66 новых экологичных машин.