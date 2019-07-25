Вчера, 24 июля, челябинские активисты из партии «Родина» решили устроить проверку городского общественного транспорта. Первыми под раздачу попали маршрутки. Выбор на них пал не случайно: согласно статистике, за прошлый год около 70 процентов всех зафиксированных ДТП проходили с участием маршрутных такси.
На остановке у торгового комплекса «Изумруд» активисты зашли в один из микроавтобусов, следующих по маршруту 53. Там они оценили расположение сидений в салоне микроавтобуса, наличие поручней, а также пообщались с пассажирами и водителем.
Помимо частых жалоб о ненадлежащем внешнем виде, одной из причин проведения рейда стало видео, которое не так давно появилось в сети. На кадрах видно, как в одном из «ПАЗиков» пассажиры прямо из салона машины могли наблюдать вращение карданного вала во время движения. В такси попросту отсутствовала часть пола. Также зачастую машины Павловского автомобильного завода могут сломаться прямо в рейсе. И это несмотря на то, что технический осмотр, по словам водителей, проводится каждые полгода.
«Пока нарушения мы взяли на карандаш. На следующей неделе состоится второй рейд, но уже с участием сотрудников ГИБДД. Они будут наблюдать за поведением водителей и за качеством их вождения», — заявил Сергей Смышляев, член партии «Родина».
К слову, уже скоро на улицы Челябинска должны выйти новенькие автобусы, которые заменят часть маршрутных такси. Городская мэрия объявила проведение четырёх аукционов на закупку 66 новых экологичных машин.