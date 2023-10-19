Челябинские активисты предложили новые способы вторичного использования отходов

На ДЭФ-2023 прошла защита экопроектов

В ходе первого дня Всероссийского детского экологического форума в Челябинске 18 регионов-участников представили свои кейсы. С инициативами юных экологов ознакомились и почетные гости форума: спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, депутат Госдумы Жанна Рябцева и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Они же и оценили проекты на защите, передает корреспондент информагентства «Первое областное».

В Челябинск на форум команды-участники привезли свои проекты по улучшению экологии. Инициативы касаются решения как региональных проблем, так и общероссийских, а то и мировых. В ходе форума на площадках работали 18 треков — по количеству команд. В каждом из них шло обсуждение проектов, модераторами и экспертами выступали приглашенные гости.

Так, команда ребят из Ясиноватой Донецкой Народной Республики привезла локальный проект. Они хотят создать в городе «Парк Патриотов».

«Мы впервые на таком мероприятии и впервые в Челябинске. Впечатлены этой поездкой. У себя в городе мы хотим создать новое молодежное пространство, где можно не просто провести время, но и почувствовать близость природы, уникальность нашей местности», — говорит 16-летняя Рената.

На защите ребята представили в виде сценки новый формат субботников. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вспомнил и свой самый яркий субботник — в родной школе Металлургического района с нынешними учениками.

«Ребята предложили мне много новых идей и озвучили проблемы, которые их беспокоят. Это был субботник-диалог с позитивными результатами», — пояснил он.

Участники из Башкортостана показали традиции и гостеприимство своего народа. Они хотят привлечь волонтеров к сохранению местных нацпарков.

Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев выступил экспертом их трека.

«Ребята из Башкирии показали много проектов. Они помогают научному сообществу в сопровождении особо охраняемых территорий. Выискивают краснокнижные растения, описывают их, систематизируют и передают в ООПТ. Есть конкретные примеры создания таких территорий по результатам их исследований», — оценил работу соседей Сергей Таскаев.

А иркутские экологи предложили создать водный клуб «Чистые воды Прибайкалья».

Пермяки предложили кейс по формированию привычек по сохранению и бережливому использованию воды.

Челябинцы показали, как одноразовые пакеты можно заменить на тканевые шоперы, как разделять мусор еще дома. Ребята придумали игры в формате экопросвещения. Например, домино через игру обучает принципам переработки и сортировки, а игра «Мемори» — запомни и разделяй. Такие игры можно получить при разделении мусора, а затем командами устраивать чемпионаты.

Новый проект оценил депутат Госдумы Григорий Арапов.

«Очень сложно совсем взрослым людям объяснить, почему через игры можно многое доносить. А я надеюсь, что ваша игра станет достоянием каждой школы в Челябинской области, а может, и в стране в целом. Вот и тогда мы сможем через такую понятную простую форму доносить до всех, как важно сортировать вторичные ресурсы и как можно их перерабатывать», — отметил Григорий Арапов.

Поддержал ребят и губернатор Алексей Текслер.

«В такой понятной форме сделать это, наверное, проще всего. Отличная идея, что, если хочешь поиграть, нужно сделать какое-то важное дело. Мне кажется, это тоже правильная и хорошая идея, поэтому спасибо вам большое. Будем развивать ее в регионе», — заверил глава региона.

Напомним, ранее в рамках экофорума прошла пленарная сессия «Экологическое просвещение: основные тенденции развития». Юные участники дискуссии обсудили с представителями федеральной власти изменение климата, экологические привычки граждан и актуальные в будущем профессии.

