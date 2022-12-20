Челябинские активисты Народного фронта отправили полку «Апостол» грузовик с генераторами

В ДНР ушла фура, груженная средствами обогрева, сладкими подарками и шинами для внедорожника

Челябинское региональное отделение Народного фронта продолжает проект «Все для победы». В зону СВО накануне Нового года волонтеры отправили очередную партию гуманитарной помощи. Электрогенераторы и квадрокоптеры предназначены для подразделения Народной милиции ДНР «Апостол», где служит много южноуральцев, рассказал Первому областному информагентству руководитель реготделения ОНФ Денис Рыжий.



«В этот раз груз получился специфическим: большая часть объема фуры заполнена электрогенераторами, печками, тепломатрасами. Продуктов, наоборот, мы отправили мало: с питанием у „Апостола“ все хорошо. Плюс к средствам обогрева собрали партию квадрокоптеров, рации, бинокли, наборы необходимого снаряжения для саперов и штурмовиков», — рассказал Денис Рыжий.

Рыжий также уточнил, что «Апостол», которым командует челябинец Юрий Гагарин (позывной «Ангел») уже разросся из батальона морской пехоты ДНР до полка. Место дислокации подразделение не меняет: его бойцы по-прежнему прикрывают подшефный Челябинской области донецкий город Волноваху.

Сопровождающим новогоднего груза на передовую отправился один из благотворителей, давно сотрудничающих с челябинским отделением Народного фронта, Олег Гнездилов.

«К Новому году южноуральцы проявили особенный энтузиазм и принесли такое количество теплой одежды и просто приятных подарков для бойцов, что пришлось очень плотно грузить партию, чтобы все поместилось в машину. Без преувеличения, груз занял каждый свободный сантиметр. Активно помогали предприятия, снабдили полк новым запасом спальников. Даже колеса для внедорожника в этот раз ушли на передовую — их просили бойцы», — уточнил Денис Рыжий.

Ранее, по словам руководителя областного отделения ОНФ, в рамках федерального проекта «Все для победы» на передовую были отправлены около 50 внедорожников, собранных на средства со всей России. «Апостол» также получил тогда подарок — автомобиль УАЗ.