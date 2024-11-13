Челябинские аграрии третий год подряд собирают свыше 2 млн тонн зерна

Агропромышленный комплекс становится более высокотехнологичным

В этом году южноуральские аграрии собрали свыше 2 миллионов тонн зерна. Такие результаты регион показывает уже третий год подряд, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На совещании с главами муниципалитетов Алексей Текслер поблагодарил аграриев Челябинской области за достойные результаты, достигнутые вопреки капризам природы.

«Хотел сказать всем нашим аграриям, нашим муниципалитетам, для которых это основное направление работы: в целом, несмотря на очень сложное лето (просто заливало бесконечно), все с задачей справились. И действительно, урожай у нас хороший, и я хотел бы всех за эту работу, коллеги, поблагодарить», — сказал губернатор.

В 2024 году установлены исторические рекорды по сбору пшеницы твердых сортов и гречихи — 450 и 62 тысячи тонн в бункерном весе соответственно.

Средняя урожайность по региону составила 16 центнеров с гектара. Это выше показателя прошлого года.

Таких результатов получилось достичь благодаря посадке современных сортов, использованию качественных удобрений и современных технологий обработки почвы.

По объемам намолота зерновых культур лидируют районы: Кизильский (251,8 тысячи тонн), Брединский (237,5 тысячи тонн) и Троицкий (207,9 тысячи тонн). Наивысшая средняя урожайность была достигнута в таких районах, как Сосновский (19,5 центнера с гектара), Верхнеуральский (19,5 центнера с гектара), Чебаркульский (17,9 центнера с гектара) и Чесменский (17,7 центнера с гектара).