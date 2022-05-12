Челябинские абитуриенты смогут подать документы в вуз через «Госуслуги»

Электронные заявления в 2022 году принимают почти 900 учреждений

Абитуриенты из Челябинской области, желающие учиться в вузах других регионов, смогут подать документы для поступления через «Госуслуги». Электронные заявления в 2022 году принимают почти 900 высших образовательных учреждений и филиалов на все формы обучения, сообщает портал «Объясняем.рф».



«Если вы живете на Урале, а поступать решили на Дальнем Востоке, то ехать в вуз для подачи документов не нужно. Поможет сервис „Поступление в вуз онлайн“ на портале „Госуслуги“. Следить за обновлением статуса заявки можно в режиме реального времени», — пишет «Объясняем.рф».

Чтобы воспользоваться сервисом, у абитуриента должна быть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». В личный кабинет нужно загрузить документы об образовании и личных достижениях. В вуз оригиналы нести не нужно.

Приемная кампания в вузы начнется в этом году 20 июня. Подать заявление можно до сдачи всех ЕГЭ. Информация о баллах передается в вуз в режиме онлайн.

Челябинские абитуриенты уже начинают оценивать шансы на поступление, а их родители — измерять толщину своего кошелька. Некоторые вузы Южного Урала уже определили стоимость обучения на 2022/2023 учебный год и количество бюджетных мест. Топ самых дорогих (за эти деньги можно найти маленькую студию) и доступных специальностей — в обзоре ИА «Первое областное».