Челябинске врачи поставили на ноги пациента с тяжелой патологией

70-летний пенсионер сможет передвигаться без костылей

В Челябинской областной клинической больнице вылечили мужчину с тяжелой патологией. 70-летнего Агзама Фахрисламовича мучала боль в суставах, из-за которой он не мог нормально передвигаться, сидеть и спать. Челябинские врачи провели уникальную операцию по воссозданию тазобедренного сустава, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

Агзам Фахрисламович живет в деревне Кунакбаево в Кунашакском районе. У него была обнаружена деформацией позвоночника и ограниченная функция суставов.

Травматологи госпитализировали пациента для замены тазобедренного сустава. Мужчине была необходима операция, чтобы не допустить разрушения сустава и скорректировать возможные осложнения. Вместо неработающего сустава установили искусственный протез.

«Думаю, что в ближайшее время он костыли бросит, будет перемещаться без костылей. На тот момент он и сесть не мог, и лечь не мог. Основное положение до операции у него было — калачиком в постели, на одном из боков, на котором менее неудобно. Сейчас он достаточно вольный человек. И первое время после операции он просто лежал на спине и получал удовольствие от этого», — рассказал заведующий отделением травматологии № 1 ЧОКБ Леонид Полляк.

Южноуралец планирует заменить второй тазобедренный сустав. В ближайшее время его выпишут домой, на амбулаторное лечение. Через полгода он пройдет контрольный осмотр в ЧОКБ.

«Я уже около 30 лет болею суставными болезнями. Думаю, это у меня с детства, когда катался и упал на лед. После сорока начало все болеть. И палку правильно держать не мог, потому что нога больше болела правая, и рука правая тоже совсем не держит. Операция прошла, сейчас без боли совсем. Сплю. И по палате потихоньку хожу с костылями», — поделился Агзам Сулейманов.

Добавим, что накануне офтальмологи ЧОКБ получили новую технику для лечения пациентов с сахарным диабетом. Современная аппаратура позволит уберечь больных от слепоты.