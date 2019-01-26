/ Челябинская ветстанция покажет детям, как надо заботиться о питомцах

За победу в конкурсе рисунков ребятам подарят возможность обследовать домашнее животное.

ОГБУ «Челябинская ветстанция» проводит конкурс детского рисунка «Мой питомец — моя ответственность». Это будет третий конкурс, который проводится при поддержке Общественной Палаты в рамках работы рабочей группы по решению вопросов с безнадзорными животными.

Конкурс призван показать детям, как необходимо воспитывать и ухаживать за домашними животными, ознакомить их с работой ветеринарных врачей и поддержать развитие творческих способностей.

Если дети растут, заботясь и ухаживая за своим питомцем, то это отражается на их самооценке и уверенности в себе. Присутствие животного в жизни ребенка отражается на таких качествах, как сострадание, легкость в общении с другими людьми, ответственность, дисциплинированность. Ребенок понимает, что с животным можно не только играть, — его нужно кормить и день изо дня ухаживать за ним, то есть нести за него ответственность. — сообщает пресс-служба ветстанции.

5 авторов лучших работ будут награждены дипломами, а также сертификатом на бесплатную двукратную диспансеризацию принадлежащих им питомцев, которая включает в себя полное комплексное профилактическое обследование, вакцинацию, электронную идентификацию (чипирование), кастрацию, при показаниях проведение дополнительных диагностических (лабораторных исследований, УЗИ, ЭКГ) обследований.

Принять участие в конкурсе может ребенок до 14 лет. Рисунок необходимо лично принести в ОГБУ «Челябинская ветстанция» по адресу: Свердловский тракт, 18а, до 3 марта 2019 года.