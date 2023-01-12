Челябинская УК не согласна с решением ГЖИ о завышенных счетах за общедомовое электричество

ООО «Такт» уже направило возражение в госжилинспекцию

Челябинские коммунальщики возражают против выданного им предостережения жилищной инспекции о необходимости перерасчета платы за электроэнергию для жильцов дома по улице Пушкина, 73а. Как полагают в ООО «Такт», управляющей компании этого дома, выводы ГЖИ о неправомерности начислений горожанам не бесспорны.



Напомним, жительница дома по Пушкина обратилась за помощью к депутату Госдумы Яне Лантратовой. По версии пенсионерки Зинаиды Киприяновой, УК два года и девять месяцев незаконно начисляла ей и соседям завышенную плату за электроснабжение общедомового имущества: плата за «общее» электричество была значительно больше расходов на собственную квартиру женщины.









Депутат обратилась в жилинспекцию, и там сделали вывод, что в «Такте» действительно не имели права выставлять за «общедомовое» электричество счета сверх норматива. В связи с этим ГЖИ направила коммунальщикам предостережение о необходимости сделать перерасчет с ноября 2019-го по август 2022 года. Однако у УК другое мнение.



«Доводы, изложенные инспекцией в данном предостережении, являются спорными, поскольку такого способа начисления общедомовых нужд, как „по общедомовому прибору но в пределах норматива“, законом не установлено. Частью 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса РФ предусмотрено несколько вариантов таких начислений: по нормативу, по показаниям общедомового прибора (без какой-либо привязки к нормативу вообще) и по среднему потреблению. Ввиду чего мы не согласились с изложенными в предостережении доводами и направили возражения в Главное управление», — заявляют в ООО «Такт».

Кроме того, в «Такте» ссылаются на проведенное в 2018 году собрание жильцов, где сами хозяева квартир договорились распределять плату за содержание общего имущества по общедомовым приборам учета.

В УК также комментируют претензии Зинаиды Киприяновой.

«Если применять для начисления норматив потребления электроэнергии на общедомовые нужды, то за 3 года на эту квартиру начислили бы 5465,45 руб., а по общедомовому прибору ей начислили 3038 рублей. Считаем, что применение расчета по ОПУ в данном доме законно, обоснованно нами, подтверждено решением общего собрания собственников и намного выгоднее для них, чем начисление по нормативу. Таким образом, с нашей стороны нет никаких незаконных действий и обмана», — сообщают коммунальщики.

Письмо ООО «Такт» редакция Первого областного информагентства передала юристам депутата Яны Лантратовой.