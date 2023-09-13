Челябинское УФАС проверяет листовки сомнительных газовщиков

Компания «Уралгазсервис» рассылает рекламу в форме квитанции

Челябинское УФАС России инициировало проверку листовок, которые под видом квитанций рассылает широкому кругу челябинцев компания «Уралгазсервис». Проверку начали после жалобы одного из жителей города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По предварительным данным, рекламная листовка по оформлению схожа с извещениями от коммунальных организаций. Заявитель считает, что действия компании нарушают требования рекламного законодательства», — рассказывают в пресс-службе.

Листовка газовщиков содержит квитанцию, предназначенную для оплаты, а также фразу о том, что потребитель может сам выбрать организацию для технического обслуживания газового оборудования в своей квартире. Но и последнее утверждение — ложное, так как в России принят закон, по которому общее газовое оборудование дома и оборудование внутри квартиры должна обслуживать одна и та же организация. Подробнее мы писали об этом в отдельном материале.

Также УФАС проводит опрос населения по поводу таких квитанций.

Челябинцев просят отправить на адрес to74@fas.gov.ru до 20 сентября письмо с пометкой «Опрос по рекламным листовкам». В письме указать: получали ли вы такие квитанции, когда получали и платили ли вы по ним.