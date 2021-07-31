Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина провела «Зарядку с чемпионом»

Компанию серебряному призеру Олимпийских игр в Токио составила ее мама, а также ведущая ОТВ и финалисты проекта «Лица 3»

Сегодня, 31 июля, «Зарядку с чемпионом» в Челябинске провела серебряный призер Олимпийских игр в Токио челябинская тхэквондистка Татьяна Минина. Ведущей и одной из участниц «бодрого утра» стала телеведущая ОТВ Анна Шамбадал.

Это утро на Фестивале песчаных скульптур в Саду камней прошло в стиле йоги. Участники «Зарядки с чемпионом», среди которых челябинцы, Анна Шамбадал со своей семьей и финалисты проекта «Лица 3», размялись вместе с Татьяной Мининой и ее мамой Ниной Викторовной. Затем взбодрившимся южноуральцам рассказали о древних техниках тамильских Сиддхаров. Занятия получились не только полезными, но и увлекательными.

Напомним, «Зарядка с чемпионом» проходит каждую субботу с 11:00 до 12:00 в Саду камней, неподалеку от Краеведческого музея. Зарядки всегда проходят весело, а также участники могут узнать много интересного. Вход свободный. С собой необходимо взять коврик для занятий и быть в удобной одежде.