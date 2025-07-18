Челябинская телебашня засияет праздничной подсветкой в День металлурга

Это произойдет вечером 20 июля



В Челябинске включат праздничную иллюминацию на телебашне. Таким образом филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» поздравит металлургов с их профессиональным праздником. Подсветка будет работать с 22:15 до полуночи.

День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля, начиная с 1957 года. Праздник объединяет работников черной и цветной металлургии, а также всех, чья деятельность связана с металлургической отраслью.

Этот день отмечают не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. В городах Челябинской области по традиции пройдут торжественные мероприятия, посвященные представителям этой важнейшей профессии.

Автор: Ксения Максимовских