Челябинская телебашня включит праздничную подсветку в День учителя

5 октября педагоги принимают поздравления

Вечером 5 октября на Челябинской телебашне засияет тематическая подсветка в честь Дня учителя. На самом высоком сооружении города с 19:15 до 23:00 будут появляться логотип праздника, поздравительный текст и символика школьных предметов, сообщили в пресс-службе областного телерадиоцентра.

Профессиональный праздник педагогов отмечают в России с 1965 года. С 1994 года, когда ЮНЕСКО учредило Всемирный день учителя, наша страна отмечает этот праздник в один день с остальным миром — 5 октября.

Также напомним, что 2023 год указом президента России объявлен Годом педагога и наставника.

Сегодня утром педагогов поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что для работы с детьми, помимо профессиональных компетенций, нужны особый душевный склад и способность разглядеть талант в каждом ученике.

«Благодаря увлеченным и неравнодушным учителям школьники из нашей области каждый год побеждают на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, поступают в престижные вузы и колледжи, становятся достойными гражданами страны, успешными в жизни и выбранной профессии», — подчеркнул глава региона.