Челябинская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня космонавтики

Акция пройдет в разных городах России

В День космонавтики, 12 апреля, челябинская телебашня включит праздничную подсветку. С 20:45 до 00:00 на медиафасаде башни развернется красочное световое шоу. Зрители увидят надпись «12 апреля — День космонавтики», обратный отсчет запуска ракеты, легендарное «Поехали!» и изображение взлетающей ракеты.

К масштабной акции, посвященной первому полету человека в космос, присоединятся телебашни и мачты многих городов России, включая Москву (Останкинская телебашня), Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и многие другие. На медиафасаде Останкинской телебашни, например, будет показан поздравительный ролик с Юрием Гагариным на фоне звездного неба.

В честь праздника небо над многими городами России озарится праздничной иллюминацией, напоминая о героическом подвиге Юрия Гагарина и достижениях отечественной космонавтики.