Челябинская телебашня включит праздничную иллюминацию в честь 1 Мая

На медиафасаде представят красочное световое шоу

В честь празднования Дня Весны и Труда телебашня Челябинска сегодня вечером засияет яркими красками, сообщили в мэрии. Жители и гости города смогут увидеть на медиафасаде телебашни световое шоу. Зрителей ждет красочная композиция, сочетающая патриотические и весенние мотивы:



цвета российского триколора;

флаг Челябинской области;

белые голуби — символ мира;

весенние цветы;

праздничное поздравление «С Днем Весны и Труда!».

Иллюминация включится в 21:30 и будет радовать горожан до 00:45.

Необычное световое представление — отличный повод для вечерней прогулки с семьей и друзьями. И хорошая возможность сделать яркие и запоминающиеся фотографии на фоне празднично украшенной телебашни.