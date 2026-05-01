В честь празднования Дня Весны и Труда телебашня Челябинска сегодня вечером засияет яркими красками, сообщили в мэрии. Жители и гости города смогут увидеть на медиафасаде телебашни световое шоу. Зрителей ждет красочная композиция, сочетающая патриотические и весенние мотивы:
- цвета российского триколора;
- флаг Челябинской области;
- белые голуби — символ мира;
- весенние цветы;
- праздничное поздравление «С Днем Весны и Труда!».
Иллюминация включится в 21:30 и будет радовать горожан до 00:45.
Необычное световое представление — отличный повод для вечерней прогулки с семьей и друзьями. И хорошая возможность сделать яркие и запоминающиеся фотографии на фоне празднично украшенной телебашни.