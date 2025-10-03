Челябинская телебашня включит особую подсветку в честь учителей

Центр города озарится праздничными огнями

Световое представление ждет жителей Челябинска 5 октября. В честь Дня учителя главная телебашня региона преобразится в настоящий символ признания заслуг педагогов.

Подсветка в этот праздник станет ярким выражением благодарности педагогам за их неоценимый вклад в развитие подрастающего поколения, важный и ответственный труд. С 19:15 до полуночи челябинцы смогут увидеть на башне праздничное поздравление и символику, посвященную школьным предметам.

Герман Фукалов, директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ», обратился к педагогам со словами искренней признательности.

«Ваша самоотверженность, профессионализм и бесконечное терпение — залог успеха каждого ученика и нашего общества в целом. Желаю вам вдохновения, здоровья, благодарных учеников и новых профессиональных достижений!»— сказал он.

Международный день учителя, отмечаемый более чем в 100 странах мира, имеет особое значение для российской системы образования. В нашей стране этот профессиональный праздник отмечается с 1965 года, а его международный статус был закреплен ЮНЕСКО в 1994-м.