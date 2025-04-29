Челябинская телебашня озарится праздничной подсветкой в честь 1 Мая

Что покажут: российский триколор, герб Челябинской области, белых голубей, весенние цветы

В честь Праздника Весны и Труда, 1 Мая, главная телебашня Челябинской области превратится в яркое световое шоу. С 21:30 до 00:00 на башне будут демонстрировать специальную тематическую подсветку. Об этом сообщила пресс-служба филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

Жители и гости города смогут наблюдать завораживающее зрелище, включающее в себя изображение российского триколора, герба Челябинской области, белых голубей, весенних цветов, а также динамичные переливы света и праздничное поздравление: «С днем Весны и Труда!».

Челябинск присоединится к масштабному событию: подобные световые шоу в честь 1 Мая пройдут на телебашнях по всей России, в том числе в Благовещенске, Братске, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме, Магасе, Майкопе, Мурманске, Назрани, Нальчике, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Черкесске, Якутске, Ярославле и других городах.

Каждый государственный праздник челябинцы имеют возможность любоваться иллюминацией на телебашне. Она находится в Советском районе города, на пересечении улицы Орджоникидзе и Цвиллинга.