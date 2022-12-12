Челябинская телебашня окрасится в цвета триколора в честь Дня Конституции

12 декабря 1993 года был принят основной закон страны

Сегодня, 12 декабря, на челябинской телебашне загорится праздничная подсветка к Дню Конституции. Башня засияет белыми, синими и красными огнями — цветами государственного флага РФ, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании. Гражданам страны был задан вопрос: «Принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации?», на который можно было ответить «да» или «нет». В голосовании приняли участие более 58 млн зарегистрированных избирателей. Из них за принятие основного закона страны проголосовали 58,4%. В Челябинской области Конституцию РФ поддержали 77,21% избирателей.

Торжественная подсветка на челябинской телебашне включится в 17:15.