Челябинская телебашня окрасится в тигровую расцветку

Акция пройдет в поддержку проектов, направленных на спасение амурских тигров

С 5 по 8 июня челябинская телебашня окрасится в тигровую расцветку в поддержку природоохранных проектов по сохранению амурских тигров. К акции присоединятся также Останкинская телебашня в Москве и телебашни Российской телевизионной и радиовещательной сети в Воронеже, Туле, Твери, Самаре и ряде других российских городов, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Когда-то в России было несколько тысяч амурских тигров, но к концу сороковых годов XX века в дикой природе осталось не более 50 животных. Последовавший запрет на охоту позволил за 60 лет увеличить популяцию до 450 хищников, но браконьерство и вырубка лесов, начавшиеся в 2000-ых годах, привели к тому, что популяция снова начала сокращаться.

В 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был учрежден Центр «Амурский тигр», и благодаря усилиям специалистов их популяция увеличилась до 540 особей.

В сентябре этого года во Владивостоке пройдет II Международный форум по сохранению амурского тигра, где подведут итоги работы по сохранению популяции, а также назовут точное количество тигров, которые сейчас обитают в дикой природе. На форум ожидается приезд Владимира Путина.