Челябинская телебашня окрасится в фиолетовый цвет 17 ноября

Город присоединится к всероссийской акции

Телебашню в челябинском горсаду имени Пушкина «перекрасят» в фиолетовый цвет. На один вечер, 17 ноября, на ней зажгутся фонарики непривычного оттенка, чтобы поддержать акцию «Мне не фиолетово».

Новая подсветка появится в Международный день недоношенных детей. В городах — участниках акции в этот вечер включат фиолетовую подсветку на домах, арт-объектах и башнях. Почему именно фиолетовую? Потому что это официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах и фонда «Право на чудо».

Радиотелевизионный центр Челябинска сменит цвет вечером, с 20 до 22 часов.

Всего за год телебашня включала декоративную подсветку 29 раз, к тому же планируется необычная иллюминация еще на пять праздников и событий. Обычно специальный дизайн готовят на государственные праздники. Так, на День защитника Отечества на башне появились надпись «С Днем защитника Отечества!» и звезды, а на Международный женский день — цветы и поздравления.

Самыми необычными фигурами, появлявшимися на башне, стали микрофон и эквалайзер на День радио (7 мая), герои произведений Пушкина в юбилей поэта (6 июня), мордочки и лапки тигра в Международный день тигра (с 26 июля по 1 августа).

До Нового года на башне еще появятся телевизоры и камеры (21 ноября, во Всемирный день телевидения), сердечки и признания в любви мамам (28 ноября в честь Дня матери), государственный герб и триколор (в День Конституции, 12 декабря) и новогодние игрушки, снежинки и снеговики (с 30 по 31 декабря).