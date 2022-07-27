Челябинская телебашня на день приобретет тигровый окрас

Черно-оранжевую подсветку включат 29 июля

29 июля отмечается Международный день тигра и день рождения центра «Амурский тигр», который изучает, сохраняет и восстанавливает популяцию полосатых хищников в России. В этот день на челябинской телебашне загорится подсветка в черно-оранжевую полоску. Об этом сообщили в челябинском радиоцентре РТРС.



Центр «Амурский тигр» существует девять лет. Он появился в 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Благодаря усилиям специалистов организации популяция тигров в стране составила более 540 особей.

Отметим, к концу сороковых годов XX века в стране оставалось не более 50 хищников. Запрет на охоту на тигров позволил за 60 лет увеличить популяцию до 450 животных, но браконьерство и вырубка лесов, начавшиеся в 2000-х годах, привели к тому, что популяция снова начала сокращаться.

Ранее тигровую подсветку на телебашне зажигали в поддержку природоохранных проектов по сохранению амурских тигров. Полосатый окрас башни держался с 5 по 8 июня 2022 года.