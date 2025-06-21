Челябинская телебашня 22 июня сменит подсветку на символы Победы

Проекции появятся и будут меняться с 22:45 до 00:00

22 июня, в День памяти и скорби, телебашню в Челябинске подсветят в память о жертвах Великой Отечественной войны. С наступлением сумерек на световом панно телебашни появятся надписи «Никто не забыт, ничто не забыто» и «День памяти и скорби». Кроме того, будут проецироваться изображения символов Победы: монумента «Родина-мать зовет!», Вечного огня, Знамени Победы и Красной звезды. Детали сообщила пресс-служба филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

Архитектурно-художественная подсветка будет работать с 22:45 до 00:00. Это событие станет символическим напоминанием о трагических событиях 1941 года и данью памяти всем, кто отдал жизнь за освобождение Родины.

Напомним, днем 22 июня по всей России пройдет минута молчания. В Челябинской области в 14:15 к всероссийской минуте молчания присоединятся все жители региона — от простых граждан до представителей власти и общественности. На одну минуту прекратится вещание телевидения и радио, остановится движение транспорта, приостановят работу предприятия и кассы в торговых центрах, где это возможно по технологическому циклу.