Челябинская таможня предупредила о запрете на вывоз валюты

Ограничение распространяется и на страны Евразийского экономического союза

Со 2 марта 2022 года из России запрещено вывозить иностранную валюту в размере более 10 тысяч долларов США. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, напомнили в пресс-службе Челябинской таможни.

Ограничения на вывоз касаются наличных денег в иностранной валюте: долларах, евро, фунтах и так далее. Также запрет действует на ценные бумаги на предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает установленный лимит.

«Сумму в 10 тысяч долларов США необходимо рассчитывать по официальному курсу Центрального банка РФ в день выезда из страны», — прокомментировал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Запрет распространяется в том числе и на вывоз валюты в страны Евразийского экономического союза (Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия).



