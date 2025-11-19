Челябинская таможня предотвратила незаконный вывоз 1,5 млн рублей

Сумма сверх разрешенной у мужчины изъята

В аэропорту Челябинска сотрудники таможни задержали пассажира, перевозившего крупную сумму наличных без декларации, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина, направлявшийся в Душанбе, пошел по «зеленому» коридору, тем самым заявив об отсутствии товара, подлежащего таможенному декларированию, однако при проверке ручной клади инспекторы таможенного поста аэропорта выявили 1,5 миллиона рублей.

Пассажир сказал, что не знал о правилах перевозки наличных через таможенную границу ЕАЭС, однако незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Сумма, превышающая эквивалент 10 тысяч долларов США (720 тысяч рублей), изъята.

С начала 2025 года сотрудниками таможенного поста аэропорта предотвращено 23 случая незаконного перемещения наличных денежных средств.

Таможенники напоминают: обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент 10 тысяч долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС. Данное заявление не предполагает взыскания каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.