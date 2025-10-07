Челябинская таможня передала военным более 600 единиц изъятого товара

Среди переданного фонари и метеостанции, удлинители, наушники и даже машинки для стрижки волос

Челябинская таможня передала Министерству обороны более 600 единиц товаров народного потребления, которые были изъяты на российской границе при попытке незаконного ввоза, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.





«В перечень предметов входят фонари, метеостанции, тройники, удлинители, наушники, электронные весы, ТВ-антенны, крепления для телевизоров. Также была пресечена попытка ввоза машинок для стрижки волос авиапассажиром через аэропорт Челябинска. На весь изъятый товар отсутствовали документы, подтверждающие таможенное декларирование», — говорится в сообщении.

Все устройства, ввезенные с нарушением законных процедур, переданы в войсковую часть Министерства обороны России для дальнейшего использования.