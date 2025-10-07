Челябинская таможня передала Министерству обороны более 600 единиц товаров народного потребления, которые были изъяты на российской границе при попытке незаконного ввоза, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В перечень предметов входят фонари, метеостанции, тройники, удлинители, наушники, электронные весы, ТВ-антенны, крепления для телевизоров. Также была пресечена попытка ввоза машинок для стрижки волос авиапассажиром через аэропорт Челябинска. На весь изъятый товар отсутствовали документы, подтверждающие таможенное декларирование», — говорится в сообщении.
Все устройства, ввезенные с нарушением законных процедур, переданы в войсковую часть Министерства обороны России для дальнейшего использования.