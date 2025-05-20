Челябинская таможня передала Минобороны конфискованный Mercedez

У автомобиля истек срок временного ввоза

Челябинская таможня передала Министерству обороны конфискованный Mercedes-Benz C 250, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль, ввезенный из Германии через Беларусь, был оставлен владельцем на территории России после истечения срока временного ввоза. В связи с нарушением условий временного ввоза и неуплатой таможенных пошлин и налогов владелец был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ.

«По решению суда автомобиль был конфискован и передан в федеральную собственность, а затем — в войсковую часть Ленинградского военного округа», — прокомментировали в пресс-службе Челябинской таможни.

Первый заместитель начальника Челябинской таможни Андрей Гурский подтвердил передачу транспортного средства. Согласно статье 264 ТК ЕАЭС, временно ввезенные автомобили должны быть декларированы и облагаются таможенными пошлинами и налогами до истечения срока временного ввоза.