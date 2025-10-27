Челябинская таможня передала 200 пар конфискованной обуви на нужды армии

В связи с отсутствием документов продукция признана бесхозяйной и изъята в пользу государства

Около двух сотен пар мужских кроссовок, изъятых челябинскими таможенниками на российско-казахстанской границе, переданы военным. Решение о переводе имущества в госсобственность принял суд, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Сообщается, что незадекларированный груз китайского происхождения обнаружили в составе сборной партии. Доказательств легальности товара ни владелец, ни получатель товара не предоставили.

Общая стоимость бесхозяйной продукции составила около 200 тысяч рублей. После вступления судебного решения в силу конфискованные кроссовки были направлены в распоряжение Минобороны РФ.