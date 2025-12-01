Челябинская таможня изъяла 1300 пар детской обуви

Уничтожать товары не будут — сандалии, туфли, пинетки передали государству

Челябинская таможня совместно с пограничным управлением ФСБ передала в собственность государства 1300 пар детской обуви, задержанной на границе с Казахстаном. Сандалии, туфли, полуботинки и пинетки китайского производства перевозились без необходимых таможенных документов и маркировки, подтверждающей безопасность, сообщает пресс-служба таможни.

«У перевозчика была возможность предоставить декларации, но этого сделано не было. Главная опасность — полное отсутствие информации о безопасности этой обуви, что могло нанести вред здоровью детей», — пояснил и. о. начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.

Суд признал партию бесхозяйной. Сейчас вся продукция передана в Росимущество, которое определит ее дальнейшую судьбу. Если обувь признают опасной, ее уничтожат.

Ранее Челябинская таможня передала детским учреждениям почти 40 тонн сахара.