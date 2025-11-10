Челябинская таможня дважды развернула сельхозтехнику на границе

Погрузчики без сертификатов направлялись в Казахстан

Челябинская таможня дважды предотвратила незаконный вывоз сельхозтехники в Казахстан, сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке документов сотрудники таможни не нашли необходимых разрешений от Минсельхоза. Технику развернули, но уже через пару дней перевозчик снова решил попытать удачу, однако его вновь остановили.

На неудачливого владельца завели два административных дела. Ему грозит штраф.

Ранее таможня не пустила в Россию почти три тысячи чугунных казанов. Посуду везли их Кыргызстана в Екатеринбург.