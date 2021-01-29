«Челябинская свалка — уникальное сооружение»: вице-премьер России ознакомилась с процессом рекультивации полигона

Виктория Абрамченко с рабочим визитом посетила столицу региона

В Челябинск сегодня, 29 января, с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Тема визита в регион — экологические вопросы, поэтому первой точкой, которую посетила зампред правительства РФ, стала рекультивируемая городская свалка. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с вице-премьером приехал на полигон.

О ходе рекультивационных работ на свалке доложил представитель Федерального экологического оператора (Росатом), обозначив, что в 2021 году завершится установка системы ливневых стоков, сбора и утилизации газа, тело свалки укроют специальным экраном. С проектом Виктория Абрамченко уже была знакома, в ходе заседания Госсовета она докладывала Владимиру Путину о реализации национального проекта «Экология», приводя в пример работы на челябинской свалке.

«Челябинская свалка — уникальное сооружение. Свое начало она берет еще в 49 году прошлого века и имеет большую территорию. То, что сейчас мы видим, сделано из лучших материалов с применением лучших экологических стандартов. Мы увидели несколько этапов, несколько инженерных сооружений и технологий, которые уже применены. Второго такого объекта в стране пока нет, это действительно уникальная рекультивация», — прокомментировала проделанную работу вице-премьер Виктория Абрамченко.

После того как на полигоне завершится основная часть работ, территорию свалки предстоит благоустроить. Одним из предложений, которое одобрила зампред правительства РФ, стала высадка деревьев на холме.

«Всегда нужно смотреть на конечную цель, чего мы хотим. Мы устранили проблему, рекультивировали свалку, но территория большая, она расположена в городе. Жители должны решить, что здесь будет: зеленый холм или деревья», — подчеркнула вице-премьер.

Алексей Текслер подчеркнул, что работа над рекультивацией городской свалки являлась важной частью комплексного плана по улучшению экологической обстановки в городе, а также частью регпроекта «Чистый воздух».

«В этом году уже в августе рекультивация закончится, фактически техническая часть уже завершена: мы спокойно находимся на территории свалки и понимаем, что уже нет ни запахов, ни выбросов. Осталось завершить ряд инфраструктурных задач и завершить биологическую часть рекультивации. Все идет по плану, летом эта работа будет завершена, и мы приступим к работе по рекультивации Магнитогорской городской свалки», — отметил Алексей Теклер.

Следующей точкой визита Виктории Абрамченко станет производство Группы «Мечел» и ЧТПЗ, после чего запланирована проверка процесса мониторинга качества воздуха.