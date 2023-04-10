Челябинская студентка стала финалисткой всероссийского экоконкурса

Она поборется за победу с 27 участниками из других регионов страны

Студентка из Челябинской области Светлана Римашевская вышла в финал проекта «Экософия». Конкурсный отбор, проходивший в Тюменской области, также сумели пройти еще 27 участников из 15 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Россия — страна возможностей» — организатора проекта.

Полуфинал проекта включал эколого-промышленную экспедицию в Тобольск на предприятия нефтехимического комплекса СИБУР и учебный центр «Сибинтех». Организаторы планировали в рамках проекта собрать две тонны вторсырья, чтобы на вырученные деньги создать библиотеку. Норматив удалось перевыполнить.

«Мы собрали более трех тонн вторсырья! Экологической библиотеке быть, за это огромное спасибо всем участникам полуфинала! Помимо этого, вы проходили достаточно серьезную экспертную оценку, решали сложные масштабные кейсы всероссийского уровня. Все, кто собрался сегодня здесь, действительно двигают нашу страну вперед в сфере экологических вопросов, вовлекают всё больше и больше людей», — обратился к участникам первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Челябинка Светлана Римашевская приняла в сборе активное участие. До «Экософии» она занималась плоггинг-забегами — спортивными мероприятиями, во время которых собирается вторсырье. Участники разбиваются на команды, каждая собирает свой вид вторсырья, а затем «урожай» относят на переработку. Так сочетаются спорт и помощь природе.

«Было очень приятно узнать, что я попала в финал, значит, все мои труды были не напрасны. Очень понравилась экскурсия на предприятия СИБУР. Это было что-то невероятное. Я учусь на промышленного эколога-инженера, и это очень откликается моей специальности», — поделилась Светлана.





В завершении полуфинала прошел городской праздник «Экософия в Тюмени». Организаторы подготовили выступления творческих коллективов, ярмарку тюменских экопроизводителей, экоаттракционы, показ экомоды. Также продемонстрировали работу мобильной мастерской по переработке полимеров. С помощью велошредера и экструдера все желающие превращали крышечки от напитков в памятный брелок.