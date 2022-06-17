Второкурсница Южно-Уральского государственного агроинженерного университета Светлана Бодрякова разработала проект благоустройства сквера в поселке Первомайском Коркинского района. Его девушка представила на V Всероссийском конкурсе молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города», сообщает пресс-служба ЮУрГАУ.
Студентка самостоятельно изготовила макеты деревьев, живой изгороди и арок. По задумке автора заброшенный парк должен превратиться в центр притяжения и любимое место отдыха жителей поселка.
«Экспертному жюри идея проекта понравилась, рекомендовали попробовать реализовать его. Планируем сотрудничать с местной администрацией для согласования проекта. Начнется работа с проведения публичных слушаний среди жителей поселка. Сейчас разрабатываем соцопрос по голосованию, какой проект больше всего понравится. Верю и надеюсь, что наш проект одержит победу, после выделения средств будем реализовывать его совместно с местными властями», — рассказала о планах Светлана Бодрякова.
Пройти путь от идеи до визуализации проекта студентке помогли преподаватели Института агроэкологии ЮУрГАУ Антон Шабунин и Института агроинженерии ЮУрГАУ Евгений Зязев. Они поддерживали Светлану на финальном этапе конкурса урбанистов в Москве.
Состязания объединили на площадках ВДНХ более 2500 участников из 82 субъектов России. Экспертами конкурса выступили представители ведущих архитектурных, строительных и управленческих вузов страны, представители профессионального сообщества и чиновники.
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