Челябинская студентка получила 500 тысяч рублей на создание нового фотокатализатора

Технология будет использована для получения водорода из воды впервые

Студентка Южно-Уральского государственного университета Карина Мустафина получила грант в 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям. Деньги победительница конкурса «УМНИК» получила на развитие своего проекта по созданию первого в России фотокатализатора для получения водорода. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в пресс-службе вуза.

«На участие в конкурсе меня вдохновил мой научный руководитель Александр Сергеевич Чернуха, кандидат химических наук, доцент кафедры „Материаловедение и физикохимия материалов“. Он контролирует работу по проекту, способствует реализации идей, помогает эффективно решать возникающие проблемы и грамотно использовать ресурсы. Победителями программы являются многие мои знакомые молодые ученые, и я рада сама оказаться в числе победителей конкурса», — рассказала Карина Мустафина.

Девушка планирует создать фотокатализатор из нанокомпозитного материала, изучить его эффективность в реакции разложения воды под воздействием излучения.

«На данный момент нами отработаны различные методы получения оксидных материалов и нитрида углерода, также поставлены опыты по разложению воды с получением водорода с использованием ультрафиолетового реактора. Трудностей в работе у нас не возникало. Работе способствует инструментальная база НОЦ „Нанотехнологии“, позволяющая ставить синтезы и проводить анализ веществ», — поясняет Карина Мустафина.

Как отметили в вузе, на технологию получения нанокомпозита в ближайшее время запланировано получение патента.

Добавим, что конкурс «УМНИК», победительницей которого стала челябинка, позволяет исследователю реализовать свой научный проект, если он является инновационным и подразумевает под собой техническую значимость, актуальность и перспективу коммерциализации.