Челябинская служба милосердия вводит направление социальной реабилитации детей

Ирина Текслер поздравила организацию с 25‑летием

Общественный деятель Ирина Текслер поздравила службу милосердия КИЯ с 25-летним юбилеем. Благотворительная организация Челябинской области вот уже четверть века оказывает помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь с ДЦП. За это время более 7000 детей прошли курсы реабилитации в КИЯ, значительно улучшив качество своей жизни.

В службе милосердия оказывают поддержку от финансовой помощи на закупку оборудования и медикаментов до организации благотворительных мероприятий, сбора вещей и привлечения волонтеров. В работе участвуют корпоративные партнеры. Они помогают финансово и организуют мастер-классы, праздники и экскурсии для детей.





Учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 стала сотрудничать с КИЯ еще до рождения фонда.

«Этой темой я занимаюсь много лет. Здесь есть и перспективные детки, которые могут полностью реабилитироваться и восстановиться, есть паллиативные дети. Но им также нужна поддержка, реабилитация. Центр КИЯ отличается бережным отношением к детям. Многие подопечные уже выросли. Кто-то работает, кто-то стал спонсором этого большого центра поддержки. Много детей сюда обращаются за поддержкой и получают ее бесплатно», — отметила Ирина Текслер.





За прошедшие годы КИЯ превратилась в центр, объединяющий специалистов, волонтеров, родителей и благотворителей. Благодаря их совместным усилиям дети получают не только медицинскую помощь и реабилитацию, но и возможность для полноценной жизни, общения и развития.

Недавно служба реорганизовалась и сейчас проходит лицензирование медицинской деятельности. Центр обновляется: сделали ремонт помещений, покупают новое оборудование. И появляются новые направления работы, такие как социальная реабилитация. Реализуются социальные проекты при поддержке Фонда президентских грантов, гранта губернатора Челябинской области и партнеров.





«Здесь очень много оборудования, которое помогает детям реабилитироваться от рождения, и, наверное, верхней планки нет. Мы видим сегодня здесь деток и 20+, потому что дети с инвалидностью никогда не вырастают, они всегда останутся детьми. Им всегда нужна реабилитация, и двери этого дома всегда будут для них открыты», — подчеркнула Ирина Текслер.

