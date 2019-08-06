Челябинская школьница поставила мировой рекорд по скорости

В общем зачете российская сборная заняла пятое место.

Школьница из Челябинской области поставила рекорд по скорости на Чемпионате мира по судомодельному спорту.



В Болгарии, в городе Пазарджик, прошел 21-ый чемпионат мира по судомодельному спорту в классе кордовых скоростных моделей А/В. Сборная России, которой руководил член Общественной палаты Челябинской области Александр Муравьёв, смогла завоевать две золотые медали, а также российскими спортсменами были установлены два мировых рекорда: среди юниоров и взрослых. Так юная спортсменка из Челябинска Алиса Долгих смогла разогнаться на своей лодке до 260 километров в час.

Кроме того, 16-летний юниор из Челябинска Глеб Иванов принес сборной четыре медали: две серебряных и по одной золотой и бронзовой медали. По общему зачету российские спортсмены заняли пятое место из 22-х в классе В1.