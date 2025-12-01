В Магнитогорске подвели итоги V Всероссийского конкурса «Ученик года — 2025». Абсолютной победительницей и обладательницей Гран-при стала Анастасия Кучеренко из Челябинской области. Она опередила около 150 талантливых старшеклассников со всей России, представлявших более 40 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.
Помимо Анастасии Кучеренко, среди победителей и призеров конкурса также отмечены представители Челябинской области. Максим Шепелев стал лауреатом в номинации «Интеллект года», а Данил Комкин получил специальный приз «За интеллигентность».
Мероприятие организовали Российский Союз Молодежи и «Движение Первых» Челябинской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ранее губернатор Алексей Текслер отмечал значимость работы молодежных организаций, особенно в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Он отмечал, что «Движение Первых» вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, формируя чувство гордости за свою страну и искреннюю готовность защищать ее.
«Ваш патриотизм и активная жизненная позиция — фундамент нашего общего благополучного будущего. Три дня — это совсем немного, чтобы познакомиться с историей и красотой нашего региона, но уверен, что частичка Южного Урала теперь у каждого из вас в сердце», — обратился к участникам конкурса первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.
Он также поблагодарил организаторов, принимающую сторону — Магнитогорский металлургический комбинат и администрацию города.
Для участников была подготовлена насыщенная культурная программа: экскурсии по Магнитогорскому металлургическому комбинату, посещение парка «Притяжение» и монумента «Тыл — фронту».
В церемонии награждения также участвовали мэр Магнитогорска Сергей Бердников, министр образования и науки региона Виталий Литке, замдиректора по персоналу ПАО «ММК» Владимир Дремов и председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Светлана Буравова.