Челябинская школьница победила во всероссийском конкурсе «Ученик года — 2025»

Анастасия Кучеренко взяла Гран-при в финале конкурса

В Магнитогорске подвели итоги V Всероссийского конкурса «Ученик года — 2025». Абсолютной победительницей и обладательницей Гран-при стала Анастасия Кучеренко из Челябинской области. Она опередила около 150 талантливых старшеклассников со всей России, представлявших более 40 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Помимо Анастасии Кучеренко, среди победителей и призеров конкурса также отмечены представители Челябинской области. Максим Шепелев стал лауреатом в номинации «Интеллект года», а Данил Комкин получил специальный приз «За интеллигентность».

Мероприятие организовали Российский Союз Молодежи и «Движение Первых» Челябинской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ранее губернатор Алексей Текслер отмечал значимость работы молодежных организаций, особенно в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Он отмечал, что «Движение Первых» вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, формируя чувство гордости за свою страну и искреннюю готовность защищать ее.

«Ваш патриотизм и активная жизненная позиция — фундамент нашего общего благополучного будущего. Три дня — это совсем немного, чтобы познакомиться с историей и красотой нашего региона, но уверен, что частичка Южного Урала теперь у каждого из вас в сердце», — обратился к участникам конкурса первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Он также поблагодарил организаторов, принимающую сторону — Магнитогорский металлургический комбинат и администрацию города.

Для участников была подготовлена насыщенная культурная программа: экскурсии по Магнитогорскому металлургическому комбинату, посещение парка «Притяжение» и монумента «Тыл — фронту».

В церемонии награждения также участвовали мэр Магнитогорска Сергей Бердников, министр образования и науки региона Виталий Литке, замдиректора по персоналу ПАО «ММК» Владимир Дремов и председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Светлана Буравова.